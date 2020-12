Editorial

Vigilància

29.12.2020 | 20:37

És trist que l'administració pública hagi de recórrer a segons quines mesures de control, que en realitat no parlen malament de les autoritats, sinó de la mateixa ciutadania a la qual van dirigides. Ens referim a les càmeres de vigilància que s'han començat a instal·lar a la ciutat per seguir de forma directa l'abocament de residus als combois de contenidors. Se n'han instal·lat deu, de moment. Es tracta de llocs de gestió complexa, que s'han convertit en veritables abocadors urbans que ja hem assumit com a tals. La reiteració de les conductes provoca una interiorització que ens distancia del que veritablement estem fent, arribant a considerar com a...