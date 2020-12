Nadal per a privilegiats Nadal per a privilegiats

Joan Carles Folia Torres, coach Advance Life (www.creixerjoancarles.com)

29.12.2020 | 20:37

En els últims quinze dies ens hem cansat d'escoltar frases que feien referència al fet que aquest dia de Nadal que acabem de passar, encara queden algunes celebracions per gastar, havia de ser un festivitat diferent per tot el que de limitació ha suposat conviure amb la malaltia que ens ha trasbalsat la vida a tots plegats. La gent del meu entorn és cert que han fet algunes restriccions, bàsicament d'acumulació de persones al voltant de la taula en un dia tan assenyalat com el 25 de desembre. Després passejant a la tarda, per fer baixar l'escudella i la carn d'olla vaig topar-me amb una persona que, estirada sobre d'un cartró i amb una jaqueta per manta, dormia plàcidament a...