Insults i àmbits lingüístics

Jordi F. Fernández Figueras

29.12.2020 | 20:37

Fa anys, a la meva adolescència, vaig llegir en un llibre -el temps transcorregut no em permet identificar-ne la font- en què uns missioners blancs, anglosaxons i protestants, van desembarcar en una illa d'un dels arxipèlags del Pacífic -convertida en estat satèl·lit d'una gran potència- i van descobrir, escandalitzats, que les dones natives portaven habitualment el pit al descobert. La seva cultura occidental i puritana no podia admetre aquest costum i van pressionar fins a aconseguir l'obligatorietat d'usar una peça de roba que les cobrís el pit. El problema per a les natives no era trencar de manera forçada amb una tradició local que els era còmoda, que...