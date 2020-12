El fetge dels jutges El fetge dels jutges

El fetge dels jutges

Josep Ballbè i Urrit

29.12.2020 | 20:37

Tibo d'un embarbussament: "setze jutges d'un jutjat x/ mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, jo em menjaria el fetge dels setze jutges que l´han jutjat". Estic tip de la barrina política i les seves bajanades. Aparco la pandèmia i toco el tema judicial, que fa temps que supura. No vull beure a galet amb l'enganyifa que els tres poders (legislatiu-executiu-judicial) garanteixen la independència absoluta. No deia la Constitució que el CGPJ garantia la neutralitat ? Hem perdut, però, part de les llibertats. I ja només ens mancava la COVID19 per acabar-ho d´adobar ! Avui tibo del pensament de n´Adolfo Prego. Jutge que fa 9 anys demanà...