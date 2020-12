Embargaments 

Cartes dels lectors

Ricard Albert Font

30.12.2020 | 08:27

Hem viscut mes de 50 anys a Terrassa, gran ciutat i amb uns meravellosos entorns.

L' lany 2013, per raons, familiars trasladarem la nostra residència a Girona terra dels meus origens. L' any 2018 un cop ja consolidada la nostra vida familiar i residència a Girona varem vendre la que va ser la nostra vivenda a Terrassa durant més de 50 anys.

El dia 5 d'octubre de 2018 en una notaria de Terrassa firmàrem les escriptures de compra venda. Tot seguit i el mateix dia ens personàrem a l'Ajuntament de Terrassa, a la Plaça Didó, per liquidar l impost sobre l increment del valor dels terrenys per un import de 3.172,40 euros d acord amb el document lliurat per l'Ajuntament i en el qual figura el meu telèfon mòbil i la nostra adressa a Girona desde l any 2013.

El 28 d'agost de 2020 Ajuntament de Terrassa ens embarga 1.612,12 euros. Cap notificació, cap avis,cap trucada.

El 31 d'agost de 2020 envio mail demanant anulació, documentació i justificació. Cap resposta.

El 7 de setembre de 2020 nou embargament de l'Ajuntament de Terrassa per valor 296,70 euros cap notificació, cap avis, cap trucada.

El 8 de setembre de 2020 envio nou mail demanant anulació documentació i justificació. Cap resposta.

El 18 de setembre de 2020 envio escrit certificat a la Ajuntament de Terrassa tornant a demanar el mateix que en els dos mails anteriors, el retorn dels diners embargats, documentacións i justifificacións. Cap resposta.

Molt malament Ajuntament de Terrassa, però que molt malament. Vostès practiquen el "calla i paga". Els meus drets com contribuent no existeixen i els meus escrits no mereixen ni resposta.