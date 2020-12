Cartes dels lectors

Embargaments

Ricard Albert Font

29.12.2020 | 20:37

Hem viscut mes de 50 anys a Terrassa, gran ciutat i amb uns meravellosos entorns. L' lany 2013, per raons, familiars trasladarem la nostra residència a Girona terra dels meus origens. L' any 2018 un cop ja consolidada la nostra vida familiar i residència a Girona varem vendre la que va ser la nostra vivenda a Terrassa durant més de 50 anys. El dia 5 d'octubre de 2018 en una notaria de Terrassa firmàrem les escriptures de compra venda. Tot seguit i el mateix dia ens personàrem a l'Ajuntament de Terrassa, a la Plaça Didó, per liquidar l impost sobre l increment del valor dels terrenys per un import de 3.172,40 euros d acord amb el document lliurat per l'Ajuntament i en el qual figura el meu...