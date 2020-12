Sant Tomàs Becket Sant Tomàs Becket

Josep Ballbè i Urrit

28.12.2020 | 20:29

Avui fa 850 anys de la seva mort. Fou arquebisbe de Canterbury i se'l venera com a màrtir i sant tant per part de catòlics com d'anglicans. Estudiant de teologia a París i Bolonya, entrà a formar part del servei de l'arquebisbe Teobald. Als 36 anys, el nomenaren ardiaca del mateix arquebisbat (vindria a ésser el diaca principal d'una església). Com a tal, esdevingué vicari del bisbe de la pròpia diòcesi. Un any més tard, passà a alternar aquell càrrec amb el de canceller del rei Enric II d'Anglaterra. Recolzant-se en la tradició ancestral, el rei pretenia controlar els temes polític i eclesiàstic. En aquest sentit, pensà que el...