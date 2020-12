Editorial

28.12.2020 | 20:29

Des de l'inici de la pandèmia hem destacat l'enorme tasca que han realitzat no només els sanitaris, sinó també els serveis tant d'administració, seguretat, neteja o d'administració dels hospitals com també serveis d'emergència, policia, bombers i serveis municipals que han estat a la primera línia en la lluita contra el virus. En alguna ocasió hem volgut destacar també l'esforç impagable dels docents tant durant el confinament, des de casa, com especialment des de l'inici del curs el passat mes de setembre. El primer trimestre s'ha superat amb bona nota, fent, entre tots, que l'escola sigui un espai més o menys segur, tot i els entrebancs, confinaments i tancament d'aules a què s'ha hagut de fer front quan ha estat necessari. Hem de destacar molt sincerament el paper del departament d'Educació per dissenyar els protocols, però, en especial, la constància i l'esforç dels centres i els seus equips per aplicar-los disciplinadament.

Voldríem, no obstant això, cridar l'atenció sobre una qüestió que encara fa destacar més el paper de docents i sanitaris durant la pandèmia. Es tracta dels protocols preventius quan es produeix un contacte amb un positiu en Covid-19. Les indicacions en circumstàncies de normalitat obliguen a qui hagi contactat amb un positiu a un immediat test PCR i, en cas que el resultat sigui negatiu, s'ha de confinar a casa un mínim de deu dies. Docents i sanitaris que han tingut un contacte amb un positiu es fan el test PCR i en sortir del centre sanitari han de reincorporar-se de forma immediata als seus llocs de treball. No fan els deu dies que es prescriuen per a qualsevol altra persona en el mateix cas.

Per citar casos, només a tall d'exemple, hem sabut aquests dies que el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha hagut d'estar aïllat durant deu dies per un contacte amb el president de França, Emmanuel Macron. De la mateixa manera, el rei d'Espanya ha hagut d'estar confinat, tot i el resultat negatiu del seu PCR, per un contacte positiu amb un membre de la Casa Real; l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va anunciar també el seu confinament degut a un contacte amb un positiu que es va produir a l'equip d'alcaldia després d'un PCR negatiu. Què fa dels professionals de la docència i la sanitat i també de les seves famílies persones d'una naturalesa especial? Ho hem d'interpretar com una mostra de confiança, de desconsideració o de sacrifici necessari per manca de recursos?