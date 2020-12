Editorial

Protocols

28.12.2020 | 20:29

Des de l'inici de la pandèmia hem destacat l'enorme tasca que han realitzat no només els sanitaris, sinó també els serveis tant d'administració, seguretat, neteja o d'administració dels hospitals com també serveis d'emergència, policia, bombers i serveis municipals que han estat a la primera línia en la lluita contra el virus. En alguna ocasió hem volgut destacar també l'esforç impagable dels docents tant durant el confinament, des de casa, com especialment des de l'inici del curs el passat mes de setembre. El primer trimestre s'ha superat amb bona nota, fent, entre tots, que l'escola sigui un espai més o menys segur, tot i els entrebancs,...