La vida és un acudit

La vida és un acudit

Josep Ballbè i Urrit

24.12.2020 | 15:04

Heus ací un pensament d´en Charles Chaplin, el gran Xarlot. Avui fa exactament 43 anys que se´n va anar per sempre. Malgrat ésser Nadal, entenc que el seu missatge (sempre positiu i alegre) s´escau genialment dins la tensió dels moments que ens toca viure. En ple segle XXI, me l´imaginaria formant part d´una colla de "pallassos sense fronteres"de cara a arrencar una rialla del qui pateix. El seu "ofici" era fer feliços els altres. No endebades feia seva la tesi que "treballar és viure€ i, a mi, m´encanta estar ben viu". Una de les seves millors receptes passava per creure que "un dia sense riure és un dia perdut"....