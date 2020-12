Editorial

Pobresa

24.12.2020 | 15:04

A més de consum desaforat i de trobades familiars, Nadal és també moment de reflexió. La pandèmia és una conjuntura que fa que ens plantegem de forma seriosa qüestions que en altres circumstàncies les afrontaríem, si fos el cas, de forma molt més superficial. Parlem, com altres vegades, de les conseqüències de la pandèmia. Les organitzacions d'ajuda humanitària estan desbordades per l'afluència de famílies que necessiten ajuda. Les previsions de de donació de menjar s'han disparat. Càritas, segurament una de les onegés amb més presència al carrer ha vist com s'ha multiplicat el nombre de persones...