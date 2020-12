Els danys del procés Els danys del procés

Joan Roma i Cunill

24.12.2020 | 15:04

És fa difícil per no dir impossible debatre serenament amb bona part dels impulsors del procés independentista, perquè no volen reconèixer ni els errors ni els enganys, en que es va fonamentar. Sembla increïble però ni consideren greus les vulneracions del Reglament del Parlament, de l'Estatut d'Autonomia i de la Constitució, en la sessió dels dies 6 i 7 de setembre de 2017. El més greu atemptat a la democràcia, en la història del Parlament de Catalunya. Ni tampoc, la resta d'acords i decisions que trencaven les normes de convivència, en un país, divers i plural. Encara ara, algun dels partits, fa proclames d'unilateralitat, proposta de nou...