Editorial

23.12.2020 | 20:49

Avui ens posem davant de la primera prova de foc de les celebracions nadalenques. La nit de Nadal és el preàmbul que significarà la posada en pràctica de les indicacions que les autoritats sanitàries no han deixat de fer durant les darreres setmanes. Les normes, imposades des de començaments d'aquesta setmana, no s'han endurit en relació amb les que estaven vigents la setmana passada, a excepció de la nova reducció dels horaris d'obertura dels bars, que ha posat una altra vegada en peu de guerra tot el sector.

És per això que hem d'entendre que la Generalitat considera suficient la recomanació de no fer reunions de més de deu persones d'un màxim de dues bombolles de convivència. Entra dintre de la nostra liberalitat, davant la impossibilitat de controlar les nostres decisions familiars, fer-ne cas o no, de la mateixa manera que ho és el fet de prendre mesures de prevenció en el nostre quefer diari. La responsabilitat individual torna a ser la gran i fins i tot l'única arma eficaç contra la pandèmia i no sembla que ens vagi gaire bé, segons les xifres i les previsions que es fan per després de les festes, que diuen que la pressió sobre els hospitals i centres sanitaris serà molt elevada, fins al punt que, l'últim dia de classe, molts col·legis van recomanar als seus alumnes que portessin a casa tot el material per si es produïa un nou confinament domiciliari després de les festes, circumstància que no seria inversemblant davant la nova soca del virus que s'està estenent per Europa des del Regne Unit amb la preocupació dels estats.

No sembla que la vacunació que començarà a Espanya el proper diumenge vingui a ser la solució immediata de tots els problemes derivats de la pandèmia; essencialment, perquè la velocitat de vacunació i, per tant, d'immunització de la població serà lenta o molt més lenta del que seria desitjable donada la situació. I una cosa serà assolir un nivell d'immunització adequat i una altra serà recuperar-nos dels efectes socials i econòmics del virus. Ja hi ha qui diu que no serà abans del 2026. I això si no es produeix una mutació que se salti els efectes de les vacunes.

Per tant, prenguem paciència i fiem-ho tot a la responsabilitat individual. Siguem prudents i comencem bé les festes per acabar-les també bé. Segur que podrem organitzar grans trobades familiars quan estiguem vacunats.