Editorial

Inici

23.12.2020 | 20:49

Avui ens posem davant de la primera prova de foc de les celebracions nadalenques. La nit de Nadal és el preàmbul que significarà la posada en pràctica de les indicacions que les autoritats sanitàries no han deixat de fer durant les darreres setmanes. Les normes, imposades des de començaments d'aquesta setmana, no s'han endurit en relació amb les que estaven vigents la setmana passada, a excepció de la nova reducció dels horaris d'obertura dels bars, que ha posat una altra vegada en peu de guerra tot el sector. És per això que hem d'entendre que la Generalitat considera suficient la recomanació de no fer reunions de més de deu persones d'un...