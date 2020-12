Cartes dels lectors

Babel

Rosa Lluch Serra

23.12.2020 | 20:49

De tots és coneguda la història de la torre de Babel o potser de tots no, ja que a les escoles fa temps que no es toca la matèria bíblica ni que sigui perquè les noves generacions tinguin una mica més de cultura general. Doncs bé, després del diluvi universal, al cap de molts anys, els descendents de Noè volgueren construir una torre que podria arribar fins al cel, la qual cosa era un acte de suprema supèrbia. I sí, foren castigats de tal manera que no s'entenien entre ells perquè parlaven llengües diferents, cosa que va causar molta confusió i la torre va quedar en res. En el món actual ens passa una cosa semblant. La tecnologia...