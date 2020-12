Dones, sanitàries i sindicalistes

Isabel Zapata Álvarez, responsable de Salut Laboral CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

23.12.2020 | 20:49

Les companyes sanitàries estan patint, en aquesta segona onada de la pandèmia de la Covid, unes situacions força complicades. Els casos que us explicaré són una petita pinzellada de la feina que estem fent aquests dies. I la fem compaginant la feina assistencial com a professionals amb la sindical i amb el treball de cura i les tasques de les nostres llars. Tenim i patim les triples jornades. Les dones sanitàries i sindicalistes ens trobem amb situacions kafkianes, com les que pateixen les companyes embarassades. Un dels casos que podem esmentar és el d'una infermera de cures intensives que va comunicar el seu estat de gestació d'aproximadament sis setmanes tant a l'empresa com al...