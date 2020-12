La cadira La cadira

La cadira

Josep Puy

23.12.2020 | 20:49

Seurem a taula i ens mirarem mútuament per recordar, sense dir res, els convidats que no hi són presents. Potser..., segur, per respecte haurem deixat la cadira buida en el lloc on s'asseien habitualment. Qui sap si una cadira sense usuari presidirà la taula si es tracta de l'avi/cap de casa que no hi pot ser o que ens ha deixat per sempre. El recompte d'absències és indescriptible i no sembla pas aturar-se. Hi ha un costum ancestral de distribuir/assignar el personal al voltant d'una taula. De fet i sense cap pretensió analògica amb el Tricicle i l'enginyós espectacle "SIT" (2002) o l'increïble número de les cadires de Jaume Mateu/Tortell Poltrona en reconeixem...