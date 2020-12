Quan la vida fa baixada Quan la vida fa baixada

Joan Carles Folia Torres, coach Advance Life (www.creixerjoancarles.com)

22.12.2020 | 20:18

L'altra dia llegia que les últimes erupcions dels volcans de la Garrotxa dataven de fa més de 10.000 anys i sempre que ens acostem a la natura hem de reforçar la idea de la insignificant participació que els ésser vius tenim en el cicle de l'univers. Hi ha elements que fa que són protagonistes des de fa milions d'anys i la majoria acostumen a no queixar-se gaire. De fet la natura es queixa poc però quan ho fa deixa una petjada i un testimoni ferotge i consistent. També la majoria d'éssers vius van passant per la vida acceptant la seva interacció amb lluita permanent per a una supervivència individual i col·lectiva, procurant un trànsit com a...