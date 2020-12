Editorial

22.12.2020 | 20:18

Ferrocarrils de la Generalitat ja ha acabat les obres l'estació de Plaça Catalunya. Es tracta d'una importantíssima ampliació que tindrà efectes rellevants sobre la línia del Vallès. Les obres han ampliat les andanes i allargat les vies per guanyar espais de seguretat i permetre l'entrada automàtica dels tres, a més d'ampliar el vestíbul. Amb aquestes obres, es milloren els fluxos de circulació de persones, que podran accedir i sortir amb molta més comoditat de l'estació, però el més important és que finalment es podran augmentar les freqüències a la Línia Barcelona-Vallès, tant en les connexions amb terrassa com també amb Sabadell. La incorporació de 15 nous trens, que està prevista per l'any 2021 s'establiran freqüències des de Terrassa a Barcelona cada cinc minuts en hores punta i des de Sant Cugat hi haurà trens cada dos minuts.

Estem parlant d'un augment de la capacitat de la línia d'un 37 per cent, el que significa que si ara pot arribar a digerir un total de 80 milions de viatges, quan els nous trens entrin en servei, es podrà arribar als 110 milions de viatgers a l'any. Aquesta serà la freqüència màxima que permetrà la línia de Ferrocarrils de la Generalitat fins que algun dia es pugui doblar la via i generar una línia amb freqüències reals amb la capital catalana.

Tenir un tren a Barcelona cada cinc minuts a les hores punta permetrà descongestionar la línia, prou saturada, que obligava a moltes persones a desplaçar-se a l'estació de Nacions Unides per poder aconseguir un seient. És per tant una molt bona notícia, però els terrassencs no deixarem de reivindicar la modificació de la injusta organització tarifària, que ens situa en la discriminatòria zona 3, quan la lògica ens hauria de situar a la zona 2.