La vida no és una loteria

Josep Ballbè i Urrit

21.12.2020 | 21:14

Després d'un any per oblidar, arran de la pandèmia, de ben segur que avui sentirem -més que mai- allò del "que tinguem salut!". És el dia de la "grossa de Nadal". Poder superar el malson de la Covid-19 i explicar-ho serà la millor de totes elles. De fet, "a la loteria de l'existència, els números perdedors són invisibles". És una sentència molt escaient de l'escriptor polonès Stanislaw Lem. Un altre escriptor, el noruec Jostein Gaarder, repetia el mateix, des d'un prisma oposat: "La vida és com una gran loteria on tan sols són visibles les butlletes guanyadores". La vida, ja ho deia en Calderón,...