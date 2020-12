Parlar clar

Editorial

21.12.2020 | 21:14

Quan en aquest espai i en altres com aquest d'altres mitjans de comunicació demanem coherència volem dir, en realitat, que demanem seguretat, certeses. Sabem sobradament que estem patint uns moments històrics imprevistos, imprevisibles i gestionats sense coneixements previs, però el pitjor que porta la ciutadania és la incoherència i la contradicció. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va dir ahir el que molts ciutadans pensen i pocs s'atreveixen a dir, especialment des del Govern: que la permissivitat dels desplaçaments del pont de desembre va ser un error.

El problema, en realitat, no és reconèixer això, sinó acceptar que allò va ser un error i no ser més restrictius davant la celebració de les festes de Nadal. Tots els comentaris i recomanacions, tant de les mateixes autoritats polítiques i sanitàries com dels experts epidemiòlegs, parlen de la gravetat de la situació i del fet que estem davant la tercera onada de la pandèmia, de conseqüències fatals, especialment per al sistema de salut. Per contra, les úniques restriccions extraordinàries de cara al Nadal, respecte de les que s'havien decretat anteriorment, s'han centrat de manera pràcticament exclusiva en bars i restaurants.

Aquestes mesures, com ja hem dit en aquest mateix espai, han posat el focus dels contagis en l'hostaleria. Les noves restriccions signifiquen, sense dir-ho obertament, que les interaccions que realitzem a bars i restaurants, on no es prenen suficients mesures preventives ni per part de clients ni de propietaris, són les culpables de l'augment dels contagis. És aquesta i no altra la interpretació que forçosament hem de fer, però no hi ha hagut fins ara ningú que s'atreveixi a dir-ho. Si en realitat això és així, i seria necessària una explicació més o menys científica, seria lògic i també imprescindible un tancament generalitzat i una indemnització als hostalers. Els propietaris de bars i restaurants no tenen culpa de la pandèmia, però són juntament amb sectors com els de la cultura i l'oci nocturn els més afectats per la pandèmia, sense més ajudes, fins ara, que els ERTO, el que està sent la condemna a la inanició de milers de negocis.

I diem això perquè, tot i que ningú desitja mesures més restrictives, les que ha adoptat la Generalitat per gestionar des d'un punt de vista sanitari les festes nadalenques contrasten molt amb les que s'estan prenent en altres països europeus i també en altres autonomies. Confiar-ho tot a la responsabilitat individual ja està vist que no funciona.