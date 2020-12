Un Nadal amb menys Nadal Un Nadal amb menys Nadal

Un Nadal amb menys Nadal

Xavier Marcet

18.12.2020 | 21:01

Per fi bones notícies per a la ciutat. S'anuncia un projecte estratègic entorn l'audiovisual i el videojoc al Parc Audiovisual. Veurem si es concreta perquè, dels fons Next Generation, n'ha de sortir tot. Però no posem aigua al vi abans d'hora. Aquest és el tipus d'apostes que cal fer. El Parc Audiovisual no ha estat el revulsiu amb què va ser concebut. Competir en l'àmbit audiovisual no és només qüestió d'aspiracions. Calien empreses tractores i aquestes no van arribar mai. Al final, ha estat el fet d'esdevenir el plató d'"Operación Triunfo" el que ha permès una projecció del Parc Audiovisual. Tanmateix, aquest projecte que...