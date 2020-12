Un mestre de la fantasia Un mestre de la fantasia

Josep Ballbè i Urrit

18.12.2020 | 21:02

La globalització i la tecnologia han fet avançar brutalment la societat moderna. Des d'aquesta vessant, parlar del centenari del naixement d'en Gianni Rodari (el proppassat 23 d'octubre) potser és un xic agosarat. Presentar aquest tros de pedagog farà que més d'un lector em retregui el meu enyor del passat. El benefici d'educar per pensar, fent servir la imaginació per afrontar els problemes, cal transmetre'l als nens sempre. Ací, recordo la conversa que vaig tenir amb una mare de set fills, analitzant la intel·ligència de cadascun. Veia els més joves amb una cultura de l'esforç molt menys arrelada. Un se sent recompensat després d'una tasca exigent,...