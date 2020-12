Els drets humans emergents, una necessitat Els drets humans emergents, una necessitat

Els drets humans emergents, una necessitat

Joan Tamayo, advocat

18.12.2020 | 21:01

La protecció i promoció dels drets humans han estat una de les més grans preocupacions per a les Nacions Unides des de 1945, any en què els països fundadors de l'organització van acordar treballar perquè mai més es tornessin a reproduir els horrors de la Segona Guerra Mundial. En aquest sentit el dia 10 de desembre de 1948 l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. L'any 1950 es va invitar tots els estats membres i totes les organitzacions interessades a commemorar cada any el 10 de desembre com el Dia Internacional dels Drets Humans. Malgrat tot i en el context actual de l'any 2020 (avançant en el segle XXI), les...