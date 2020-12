Contradiccions

Editorial

18.12.2020 | 21:02

La reiteració sobre el pessimisme que envolta les dades sobre la pandèmia feia pensar que les mesures que anunciaria avui el Govern de la Generalitat serien especialment restrictives, i més quan altres comunitats i altres països europeus han estat tan exigents, però a Catalunya tornem a posar el punt de mira a bars i restaurants, mantenint pràcticament inalterables la resta de mesures. Només ha estat l'hostaleria el sector principalment afectat per les noves mesures amb l'ampliació del nombre d'hores de tancament dels establiments, que només podran estar oberts per servir esmorzars i dinars. A les tardes no es podrà obrir i els sopars només es podran servir a domicili o per recollir. D'aquesta manera, el Govern determina, no sabem si de manera conscient o no, que són els bars i restaurants els llocs on ens contagiem els catalans.

Es pensava també que es restringirien les normes per a la celebració de les festes de Nadal, però finalment només s'ha endarrerit l'hora del toc de queda de la nit de Nadal i de la nit de Cap d'Any a la 1 de la nit, mitja hora sobre l'horari previst anteriorment. I, contràriament al que també es pensava, la mobilitat no es veu tan afectada, ja que el radi d'acció del confinament geogràfic s'amplia a la comarca. Diem que no s'esperava, perquè portem des d'abans del pont de la Puríssima sentint que la mobilitat i les interaccions socials provocarien la tercera onada. Aquesta setmana s'ha repetit insistentment que les dades de contagi empitjorarien de manera exponencial a finals d'aquesta setmana, degut precisament als desplaçaments del pont, i ara ens trobem que no hi ha canvis en relació amb les reunions familiars i que els desplaçaments intercomarcals es poden fer per anar a segones residències i hotels amb la condició de dormir-hi una nit.

Per tant, sense dir que volem que s'endureixin les mesures, necessitem, una vegada més, certeses i confiança i no sospitar que les decisions que es prenen des de complexes posicions polítiques no són les adequades. L'enfrontament al Govern és cada vegada més evident, i genera situacions ridícules i les eleccions estan massa a prop. Per cert, ens comparem sempre amb països de la Unió Europea, però també podríem mirar el País Valencià, encara que sigui només per saber què fan.