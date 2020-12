Català i castellà

Montserrat Farràs Oliveras

18.12.2020 | 21:02

Els catalans que passem de la setantena hem viscut una situació ben especial pel que fa a la nostra llengua. A casa i amb els amics parlàvem en català, però ja de petits vam haver d'aprendre a parlar i a escriure en castellà a l'escola. Això no hauria estat negatiu si no fos que no ens van ensenyar a escriure en la llengua pròpia, amb la qual cosa ja de grans escrivíem en castellà perquè no sabíem escriure en català i, en conseqüència, ens era més fàcil llegir un text en castellà que un de català (encara ara hi ha algú que diu que, en les traduccions d'obres literàries estrangeres, li és...