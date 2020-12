Quin grau de democràcia tenim? Quin grau de democràcia tenim?

Joan Roma i Cunill

17.12.2020 | 22:05

Després del vergonyós espectacle del recompte de vots i proclamació de candidat a la presidència dels Estats Unitats d' Amèrica ( EUA), podem concloure que el país més poderós del món, té clares deficiències democràtiques com assenyalen totes les agències encarregades de puntuar el grau de democràcia. Es un bon moment per a donar a conèixer com s'avalua el grau de democràcia de cada país. Hi ha diverses agències i organismes que fan aquesta avaluació, però la més rigorosa, la més fiable, és la que va posar en marxa la Unitat d'Intel·ligència de The Economist, l'any...