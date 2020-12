Editorial

17.12.2020 | 22:05

El Parc Audiovisual de Catalunya, a l'antic Hospital del Tòrax, formarà part, juntament amb el nucli audiovisual de l'Hospitalet de Llobregat d'un ambiciós i extraordinàriament atractiu projecte que lidera la Generalitat de Catalunya que opta als fons europeus Next Generation EU, destinats a projectes empresarials amb gran capacitat de transformació. És un projecte molt transversal que està destinat a aglutinar empreses dels sectors audiovisuals, videojoc, plataformes digitals, auxiliars i tecnològiques, professionals vinculats a la creació i sectors culturals vinculats al món digital i la innovació.

Parlem d'un sector que genera a Europa 14 milions de llocs de treball i que representa el 6,8 per cent del PIB a la Unió. A Catalunya el sector del videojoc està generant el 38 per cent de la producció de l'Estat espanyol i suposa el 50 per cent de la facturació. El projecte que inclou el Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa preveu acollir més de 400 empreses i la creació d'uns 4.000 llocs de treball. Això significarà l'ampliació de les instal·lacions del Parc, que mantindrà la seva activitat amb Terrassa Film Office, que s'ha convertit en un referent de l'activitat audiovisual.

Per tant, estem davant una aposta de futur, summament especialitzada en el camp de la creativitat que convertirà el projecte en un referent del sud d'Europa.