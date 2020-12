Cartes dels lectors

Nadal

Jana Macià

17.12.2020 | 22:05

La meva cosina estudia a una escola pública. La família n'està contenta. Fan moltes activitats i la participació és alta. Moltes professores inteten mantenir les nostres tradicions vives i treballen força en aquesta direcció. Hem estat a l'assaig del concert de Nadal. Quina feinada preparar-lo! Les cançons parlaven de neu, regals, barrets vermells, menjars, somriures, arbres, en català, en castellà, en anglès. Em va sobtar que en el repertori no hi havia cap nadala tradicional, la paraula Nadal estava ausent, només es podria sentir Christmas algun cop, res del nen, res de Jesús, Maria o Josep, els Reis d'Orient, ni àngels, ni Betlem, i no...