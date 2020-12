Columnista d'opinió

Josep Ballbè i Urrit

17.12.2020 | 22:05

A mig març de 2017, acceptava, molt gustós, una proposta del bon amic Pedro Millán. Em proposava la columna diària del diari. El repte era ambiciós i il·lusionant alhora. Fregant el miler, m´embarga una profunda emoció. Gairebé no m´ho crec. Mantinc l´esforç inicial i faig per regar-lo dia rere dia. Com a referents -mai no els arribaré a la sola de la sabata- citaria en Paco Umbral, Manolo Alcántara, Raúl del Pozo, César González Ruano o el propi Mariano José de Larra. Aquest darrer fou la cota més alta del romanticisme literari espanyol. La vaig considerar una bona oportunitat. Farcida de compromís,...