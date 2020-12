Editorial





18.12.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha decidit suspendre la rebuda als Reis d'Orient que tenia prevista portar a terme el proper 5 de gener a l'Estadi Olímpic. És una bona notícia des del punt de vista preventiu la reconsideració feta per l'equip de govern. La iniciativa s'ha convertit ara en una presència als diferents districtes que s'està valorant com fer-la, inicialment de forma estàtica. De tota manera, haurem d'esperar a les novetats d'avui sobre les mesures que dictarà la Generalitat per frenar els contagis de coronavirus; no seran bones.