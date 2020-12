Tremp Tremp

Tremp

Josep Puy

16.12.2020 | 22:15

Amb una gran/immensa preocupació cerquem cada vespre les darreres dades de l'asil de la capital del Pallars Jussà per si el recompte de baixes a la residència Jaume Fiella - fill de Tremp i 47è president de la Generalitat - ha sofert alguna tràgica variació. No m'hagués imaginat mai prendre hàbit i costum d'aquest tipus d'observacions. Els fets de Tremp han creat una inesperada/emotiva complicitat entre molta gent. La situació és d'una excepcionalitat tan gran que ho fa del tot inevitable. No recordo quan vaig començar a fixar-me en la xifra de defuncions però sí que no oblidaré mai l'augment descontrolat dels darrers dies fins a la dada de...