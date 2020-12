Editorial

17.12.2020 | 04:00

Les dades són eloqüents. Els contagis per coronavirus continuen augmentant, la pressió sobre els centres sanitaris continua a l'alça i el Nadal ja és aquí. És evident que es produirà un pas enrere en les normes restrictives per afrontar les festes perquè ja estem a la tercera onada i, si sumem aquest augment al que, amb tota probabilitat, es produirà després del Nadal, podem tenir un problema. Hem d'estar preparats per a un enduriment important de les restriccions.