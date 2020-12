Editorial

16.12.2020 | 22:15

Ha començat ja a fer el seu camí la nova Taula de Seguiment de Rieres. Tot i que no és el primer que ha fet la nova regidoria, es pot dir que es tracta del primer gran pas que es dóna en el nou departament municipal. Hereva de la taula creada el 2018 per l'anterior equip de govern, estarà formada per partits polítics, tècnics municipals, veïns i entitats de barris que formen les riberes de les rieres terrassenques. Ja es va dir i és comprensible que en aquest mandat no es podrien veure grans avenços en l'objectiu de la nova regidoria i, de fet, la pandèmia no col·labora amb l'equip de govern, però sí que, almenys, la nova àrea que dirigeix la regidora Jennifer Ramírez haurà de construir els fonaments sobre els quals construir el que ha de ser el gran projecte del futur immediat de la ciutat, la integració, de veritat, de les rieres a la trama urbana de la ciutat, especialment les de les Arenes i del Palau, les dues grans "ferides" de Terrassa; l'altra, la de Vallparadís, està ja, finalment, "domesticada" i ben guanyada per a la ciutat.

Qui no sigui de Terrassa no pot entendre la importància que les rieres i torrents tenen per a la ciutat, centenars identificats al magnífic treball de Joaquim Verdaguer i Caballé "Rieres i torrents del terme de Terrassa". Però qui coneix els riscos, els temors i la inquietud que generen són els veïns de les seves riberes, especialment els que recorden les riuades de 1962 i també les de setembre de 1971, que van comprovar com l'aigua arrossegava surant, com si fossin escuradents, grans blocs de pedra dels murs desfets pels efectes de l'aiguat. No sabem on portarà el camí de la nova taula, però esperem que ben lluny. Les rieres són els darrers obstacles per a la plena vertebració física i també social de la ciutat.