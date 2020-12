A cada bugada perdem un llençol A cada bugada perdem un llençol

A cada bugada perdem un llençol

Josep Ballbè i Urrit

16.12.2020 | 22:15

L'absorció de Bankia per la Caixa avança. S'hi suposen moltes ombres per la pressa i pel munt de cartes que se'ns amaguen. Gran part dels seus números passa pel sedàs a les moratòries atorgades governamentalment a fi de pal·liar els estralls de la Covid-19. Molts d'ells ja duen marcat, al front, l'epítet de morosos. Fa 12 anys, la crisi mundial del gegant Lehman Brothers derivà en un increment brutal de la morositat. L'onada de crèdits impagats que s'albira a hores d'ara fa esfereir. Qui s'endurà la "palma", per dimensió, és el "monstre" de la superentitat resultant. Una quarta part dels avals atorgats per l'ICO i un terç de les...