Editorial

16.12.2020 | 09:27

La Generalitat té un problema d'una certa envergadura. Ens trobem en un punt d'inflexió davant l'evolució de la pandèmia del coronavirus. D'uns dies cap aquí, la tendència de les dades epidemiològiques es mantenen en una lenta però constant evolució a l'alça que fa veure amb gran pessimisme la celebració de les festes de Nadal. De fet, la consellera de presidència, Meritxell Budó, ja ha dit que s'ha de veure l'evolució durant un parell o tres de dies més per començar a prendre decisions. I si hem de fer cas als indicis, les decisions que es puguin prendre no seran de relaxament de les normes de prevenció de contagis.

En primer lloc, el Procicat haurà de decidir sobre el confinament de Barcelona i la petició de l'Ajuntament de la capital a ampliar l'àmbit de desplaçaments a l'Àrea Metropolitana. No serà fàcil si els arguments sobre el creixement de la velocitat de contagi i la pressió que poden novament començar a sentir els centres hospitalaris se centren en la mobilitat. Sembla que encara és d'hora, i per això la petició de més temps de la consellera budó, que puguem culpar dels "excessos" del pont de la Puríssima, perquè els repunts triguen uns deu dies a traduir-se en un augment de les estadístiques. Aquesta setmana, per tant, serà determinant per situar l'evolució de la pandèmia en un nou escenari, si aqeust és molt negatiu i si es pot preveure que estem ja a les portes d'una fatídica tercera onada que tant preocupa a tots.

El temor a Europa és extraordinari i molts països, com França o Alemanya han endurit les normes preventives. De fet, s'han situat els tocs de queda la nit de Nadal a les 22 hores, com a altres comunitats autònomes espanyoles. També s'han tancat comerços i hostaleria, tot i que amb una diferència clara; s'abonarà el 75 per cent de la facturació de 2019 als establiments que hagin de tancar. Aquí ja hi ha estadístiques que diuen que tres de cada deu empreses d'hostaleria hauran de tancar de forma immediata si no es prorroguen els ERTO. La situació torna a ser molt complicada, si hem de tancar una altra vegada comerços i bars i restaurants les conseqüències poden ser apocalíptiques, per la qual cosa, val més pecar de prudents en aquestes festes que voler forçar trobades i celebracions per sobre de les nostres possibilitats.