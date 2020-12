Estem ben arreglats Estem ben arreglats

Josep Ballbè i Urrit

15.12.2020 | 21:17

Som un embaràs, ja portem nou mesos de pandèmia. El més preocupant és que ni Déu sap el què ens queda. Per això, la dita del títol ("estar ben arreglats€com Sant Jaume de barrets") equival a trobar-se al bell mig d´una situació complexa. Aquest sant només tingué un barret, al llarg de tota la seva vida. Per vell, estava tronat i prou malmès€A més, era de llauna, per la qual cosa resistia millor els embats climàtics i del propi ús. Esdevingué patró dels barretaires. Seguint amb la llegenda, un dia que feia un fred de ca l´ample, el sant no sabia amb què tapar-se el cap. Llavors,...