Editorial

14.12.2020 | 21:11

Hem de reconèixer amb humilitat que no vam donar credibilitat al pla de la Generalitat per a la tornada a les aules. És just dir que la incidència de la pandèmia a les aules no està tenint el mateix recorregut que al carrer. D'ençà que al mes de setembre es van iniciar les classes del curs 2020-21 s'ha hagut de confinar només el 5 per cent de la població escolar catalana. El conseller Josep Bargalló tenia raó, i així ho hem de dir, quan va presentar les mesures de prevenció dissenyades per preservar les aules de la Covid-19 en la mesura del possible. I si a algú ha d'agrair el conseller aquest èxit és a la comunitat educativa catalana, des de les famílies fins al personal administratiu no docent dels centres, però en especial al professorat, que ha carregat, una vegada més, amb la part més important del pla que no és altra que fer que es compleixi.

Fa bé el departament d'Educació de no confiar-se i mantenir la tensió a les aules. De fet, el conseller ja va anunciar ahir noves mesures per quan acabin les temudes festes de Nadal. Es faran tests massius als centres educatius per controlar la tornada. Aquesta atenció sobre la comunitat juntament amb la vacunació ha de permetre que els col·legis continuïn sent segurs. Afortunadament no s'ha tornat a sentir parlar de l'assistència dels professors als alumnes en la presa de mostres per realitzar proves de PCR.

I les bones notícies a les aules contrasten amb el pessimisme dels indicadors davant la imminent celebració de les festes de Nadal. Les dades, tot i que no estan pujant de forma desorbitada, marquen una evident tendència a l'alça que es pot convertir en molt perillosa si no som prudents. Tal com va dir ahir el conseller Miquel Sàmper, el virus, no el podem enganyar. Haurem de veure com resol el conseller terrassenc la petició de Barcelona de convertir en metropolità el confinament de cap de setmana. Els comerciants i restauradors de les ciutats afectades no hi estaran massa conformes. El fet que no es pugui sortir del municipi durant el cap de setmana potencia el comerç intern de les ciutats en un moment d'autèntica crisi. Només hem de veure l'afluència de ciutadans a les àrees comercials de les seves ciutats durant els caps de setmana i festius. En qualsevol cas, la consigna és que hem d'estar alerta perquè tot pot empitjorar.