Editorial

Seguretat

14.12.2020 | 21:11

Hem de reconèixer amb humilitat que no vam donar credibilitat al pla de la Generalitat per a la tornada a les aules. És just dir que la incidència de la pandèmia a les aules no està tenint el mateix recorregut que al carrer. D'ençà que al mes de setembre es van iniciar les classes del curs 2020-21 s'ha hagut de confinar només el 5 per cent de la població escolar catalana. El conseller Josep Bargalló tenia raó, i així ho hem de dir, quan va presentar les mesures de prevenció dissenyades per preservar les aules de la Covid-19 en la mesura del possible. I si a algú ha d'agrair el conseller aquest èxit és a la comunitat educativa...