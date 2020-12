Estigueu sempre contents Estigueu sempre contents

Josep Àngel SaIZ Meneses, bisbe de Terrassa

14.12.2020 | 21:11

Els textos litúrgics de l'Advent ens conviden a preparar-nos amb alegria per al misteri de Nadal, especialment en aquest diumenge tercer, denominat "Gaudete", paraula llatina que significa estigueu contents, estigueu alegres. Enguany, a causa de la pandèmia i de la crisi econòmica, l'ambient exterior de preparació de les festes nadalenques està una mica rebaixat però, més enllà de l'ornamentació dels llocs públics, com a cristians ens sentim cridats a viure més que mai aquest temps evitant les distraccions exteriors per poder fixar la mirada en el Senyor, que ve, i per poder refer la nostra escala de valors, que amb tanta facilitat es veu trasbalsada....