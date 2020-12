Tothom que es posi a lloc Tothom que es posi a lloc

Joan Carles Folia Torres, Coach Advance Life (www.creixerjoancarles.com)

11.12.2020 | 22:00

La veritat és que molts dels meus articles surten de converses amb persones que formen part del meu quefer quotidià i és ben cert que en les últimes setmanes noto una certa tensió, per no dir emprenyament, amb tota la situació que s'està vivint arran de la famosa pandèmia. Suposo que les vides de la gent s'han vist força trasbalsades i en alguns casos s'arriba a situacions que alteren l'estat emocional, psicològic i fins i tot físic dels homes i les dones que tenim a prop. En una d'aquestes converses vaig dir a l'Adriana que el meu proper article seria per intentar fer reflexionar a tothom del paper que la solidaritat havia de jugar en les circumstàncies...