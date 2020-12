Sorolls inquietants Sorolls inquietants

Joan Boldú, filòsof

11.12.2020 | 22:00

Sorolls, metàfora de la societat, de la política. En el temps de la imatge la societat no només mira; també escolta, sent el soroll. El cosmos, la natura, la vida són sorollosos. Res s'esdevé sense que ell hi sigui present. El soroll és en el món humà una conseqüència del viure en comú, de la "polis". Sense "polis", sense societat, no hi ha soroll. El soroll equilibrat, harmoniós -el so-, és el mitjà emprat per la societat per tal d'establir vincles socials, eines de convivència. Quan el soroll és so, aquest es converteix en una llavor que fa créixer projectes i somnis: llibertat, ciència,...