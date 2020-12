Editorial

11.12.2020 | 22:00

Hi ha decisions que es prenen fins i tot des de la més bona de les voluntats i es poden convertir en un seriós risc fins a tornar-se en contra de qui les pren. La línia entre la bona fe i la irresponsabilitat no sempre és nítida. Ens referim, per descomptat, a l'arribada dels Reis d'Orient a Terrassa (finalment, no cavalcada; l'orgull, de vegades, es torna supèrbia). L'Ajuntament ha organitzat una rebuda a l'Estadi Olímpic a la qual podran assistir, inicialment, mil persones en tres sessions. És a dir, que l'acte més popular i multitudinari, juntament amb el castell de focs de Festa Major, dels que se celebren anualment a la ciutat, aquest any, estarà reservat a tres mil persones, si les dades de la pandèmia continuen com ara. De les tres mil persones, només la meitat podran ser nens, ja que hauran d'anar acompanyats per grans. I, si es pot (s'ha d'explicar tot), hi haurà una passejada ràpida per les avingudes de la ciutat sense llançar caramels; exactament el que va dir el Procicat que no permetria.

Són diverses les qüestions que sorgeixen davant la proposta de l'Ajuntament i que ja van circular ahir amb fluïdesa a les xarxes socials. En primer lloc, segur que és bona idea? Cal? No sabem si s'ha fet alguna consulta, però no volem pensar que la ciutat s'arrisqui que la Generalitat desautoritzi la proposta per raons sanitàries, projectant així una imatge d'irresponsabilitat populista. En qualsevol cas, ja sabran els experts municipals com gestionar una situació així, però de moment caldria explicar per què l'Ajuntament no permet que vagin 500 persones a l'Estadi a veure els partits del Terrassa FC (per dir una xifra orientativa) i sí que hi vagin tres mil o més a rebre els Reis. Si la raó és per seguretat sanitària, quina diferència hi ha?

Una altra qüestió no menor és quin serà el criteri per accedir a les entrades que permetran a un grup de privilegiats rebre els Reis a l'Estadi? Com s'haurà d'explicar als nostres fills i néts que nosaltres no podem anar a veure els Reis, però el veí o aquell de la seva classe sí? Ho explicarà l'alcalde Ballart a Facebook perquè ho entenguin bé els petits? L'equip de govern està a punt de quedar bé amb tres mil persones i de tirar-se a sobre la resta de la ciutat. Bé faria l'alcalde de comprovar que qui ha dissenyat aquest desgavell no sigui un quintacolumnista del PSC.

Per cert, considerem brillant la idea dels vídeos personalitzats dels Reis per als nens terrassencs. És tot un repte i una excel·lent iniciativa. En contra del que algú pugui pensar, estem desitjosos de lloar les bones idees d'aquest equip de govern.