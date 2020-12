Salut per a tothom Salut per a tothom

Josep Ballbè i Urrit

11.12.2020 | 22:00

Em provoca una riallada el contingut d'aquest títol. Commemorant avui el "dia internacional de la cobertura sanitària universal", exigiria el cap cot a la classe política, ara que som al bell mig de la pandèmia. "Gràcies" als seus mals oficis i al malbaratament esgarrifós que han anat fent del pressupost sanitari, som on som. Fa de mal dir i no retiro ni un punt ni una coma. Em permeto refregar-los que la desatenció i l'escapçada financera de les residències geriàtriques i l'atenció sanitària recauen a llurs lloms. Haver de sentir que Suïssa no ingressarà els ancians a la UCI si es produeix saturació per coronavirus...