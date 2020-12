Renunciar al Nadal Renunciar al Nadal

Ramon Bosch

11.12.2020 | 22:00

Com que formo part d'aquella gent que gustosament es prendria una pastilla el dia 24 de desembre al matí per no despertar fins al dia 7 de gener, se'm fan una mica estranyes les lamentacions que sento perquè el Covid-19 no ens permetrà celebrar el Nadal tal i com ho hem fet tradicionalment. Al contrari, jo sóc dels que pensen que si alguna cosa de bo haurà tingut aquesta pandèmia és que ens haurà permès unes festes de Nadal molt més digeribles i, per dir-ho d'alguna manera, d'una mesura més humana i menys dionisíaca. D'entre les coses que s'haurà endut, ni que sigui provisionalment, la pandèmia, no és la menor la celebració...