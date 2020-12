Alertar i exigir, però analitzar i comprendre Alertar i exigir, però analitzar i comprendre

Salvador Cardús i Ros

11.12.2020 | 22:00

És molt comprensible que la mateixa setmana hagin coincidit, d'una banda, l'alerta del Fòrum de Síndics i Síndiques Locals -on té un gran paper Isabel Marquès, la nostra síndica local-, que ha demanat que es reforcin els serveis socials locals, i , de l'altra, les queixes dels familiars d'estadants d'una residència i geriàtric públic terrassenc exigint que el centre informi millor i que no es converteixi en un "pseudohospital", per fer servir les seves paraules. La Covid-19 segueix sent un drama que, si bé no som al punt extrem de la primavera passada, segueix fent molt de mal i amenaça de fer-ne encara més durant una bona temporada. La...