El riure El riure

El riure

Josep Ballbè i Urrit

10.12.2020 | 21:24

Des del primer moment, he après a valorar la serenor del confinament. M´ajuda i inspira a l´hora de cercar tema per a nous articles. De la lectura que practico assíduament, en trec elements fantàstics. En aquest punt, he fet la troballa del millor poeta grec dels dos darrers mil·lenis: Constantino Cavafis. Històricament se situa a les acaballes del segle XIX i l´albada del XX (1863-1933). Exercí de periodista, malgrat que la descoberta de bona part de la seva obra cal fixar-la "post mortem". Un element intrínsecament associat als seus poemes té a veure amb l´energia positiva que aconsegueix transmetre. Heus ací, doncs, un petit tast: "...