Pressupostos

Editorial

11.12.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha presentat els comptes municipals per a l'any 2021 amb un pressupost consolidat de 260, 55 milions d'euros, un 1,37 per cent més que en 2020; l'ordinari serà de 205,7 milions d'euros, un 1,13 menys que aquest any i el total amb inversions serà de 219,44 milions, un 1,08 més que 2020.

A continuació reproduïm el títol de la nota de premsa emesa ahir per l'Ajuntament de Terrassa en relació a la presentació de la proposta que s'aprovarà al ple: "El Govern presenta un pressupost municipal per al 2021 encarat a sortir de la crisi, enfortir el teixit social i econòmic i preparar la ciutat per al futur". És allò de construir un relat.