Perímetre municipal

Joan Roma i Cunill

10.12.2020 | 21:24

Sé, per experiència pròpia, el difícil que és governar i fer entendre les decisions de cada moment, a la gent que en resulta afectada. També reconec que amb els anys, es fa més i més difícil trobar la comprensió i la col·laboració dels ciutadans. Si algú en tenia algun dubte que miri les xifres de desplaçaments del passat pont de la Puríssima, per donar-se'n compte. Dic això, a la vista dels avenços i retrocessos en l'aplicació de mesures per a contenir la pandèmia. He perdut, i crec que amb mi, un molt elevat percentatge de ciutadans , la confiança en els nostres governants. Em refereixo als...