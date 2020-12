Són drets o anem torts? Són drets o anem torts?

Són drets o anem torts?

Josep Ballbè i Urrit

09.12.2020 | 21:22

Tal dia com avui, cada any es celebra el Dia dels Drets Humans. La commemoració té a veure amb la data del 10 de desembre de 1948, quan l'ONU n'aprovà la declaració corresponent. Llavors, jo encara no havia nascut. Convinc, però, que sempre he pensat que és un paper mullat. Una proclamació detallada d'intencions, on tot indica que s'hi escau la dita italiana "parole, parole, parole€". Amb un adagi llatí, els retrec el famós "res, non verba". Essent el repte principal la recerca de l'ideal que "tots els pobles i nacions s'esforcin i s'obliguin per tal que persones i institucions promoguin -mitjançant l'educació- el respecte a...